Raimundos se apresenta pela 1ª vez em Goiânia após a morte de Canisso

Há quase 40 anos na ativa, os Raimundos formaram uma legião de fãs em todo o Brasil. Não é à toa que o grupo é um dos mais aguardados no Um Festival, neste sábado (9), com abertura dos portões às 15 horas, no Goiânia Arena.

Os roqueiros de Brasília serão os responsáveis pela abertura do evento, que contará também com CPM 22, Ira!, Os Paralamas do Sucesso e Nando Reis.

A apresentação será da turnê nostálgica, com hits como Mulher de Fase, A Mais Pedida, Me Lambe, Puteiro em João Pessoa, entre outros.

O grupo toca na capital pela primeira vez após a perda do baixista Canisso, que morreu em março de 2023, após um enfarte.

“Provavelmente foi o momento mais difícil que passamos. Foi dolorido, mas precisamos seguir o caminho e hoje estamos ainda mais fortes”, disse o vocalista Digão (guitarra). A atual formação conta também com Marquim (guitarra/vocal de apoio), Caio Cunha (bateria/vocal de apoio) e Jean Moura (baixo/vocal de apoio). Os ingressos, a partir de R$ 100 (arquibancada), estão disponíveis pelo site www.ticket360.com.br.