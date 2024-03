Rainy Ághata e Regina Jardim se apresentam no Martim Cererê, neste sábado (9)

As cantoras Rainy Ághata e Regina Jardim sobem ao palco do Centro Cultural Martim Cererê, no Setor Sul, neste sábado (9), a partir das 20 horas, com o show “Quintal Verde Anil”.

O evento faz parte do projeto “Dinamização Martim Cererê”, que conta com apoio da Lei Paulo Gustavo operacionalizada pelo Governo de Goiás, por meio da Secult. A entrada é gratuita.

No repertório, canções que vão da Bossa Nova ao samba raiz. Entre músicas e melodias, o dueto mostra a força e o posicionamento da mulher frente à vida. Também fazem parte do show os músicos Gustavo Ribeiro, no violão, guitarra e pandeiro, e Stevão, no teclado.