Ramille estreia em novelas como Andrômeda, em ‘Família é Tudo’

Filha de Pedro (Paulo Tiefenthaler) com a terceira mulher, Lulu (Cris Vianna), Andrômeda Mancini foi criada como uma princesa e, como tal, acredita pertencer a uma realeza. E na próxima novela das sete, que estreia em marco, "Família É Tudo" (TV Globo/TV Anhanguera), mostrará que está sempre pronta para brilhar. Isso porque, determinada, a neta de Frida (Arlete Salles) será capaz das maiores loucuras para alcançar o sonho de ser uma cantora famosa.

Batizada com o nome da galáxia localizada a cerca de 2,54 milhões de anos-luz de distância da Terra, Andrômeda parece viver em outra realidade junto a seus asteroides Haroldinho (Guilherme Canellas) e Kleberson (Aleh Silva), fiéis escudeiros que a acompanham como bailarinos e backing vocals.

Com uma autoestima inabalável e uma queda para o drama, ela vive comprando e ostentando, sobretudo nas redes sociais. Tem na mãe sua maior fã e incentivadora. Mulher exuberante e famosa ex-miss, Lulu tem loucura pela filha única e faz todas as vontades dela. Apaixonada por animais, Andrômeda trata Britney, sua cachorrinha, como ser humano e a oferece todos os benefícios que ela própria costuma usufruir, como massagens e terapia.

Estreia

Estreando em novelas e conhecida como a Melissa da série "Encantados", original Globoplay, Ramille fala sobre sua personagem:

“Andrômeda é uma explosão de sonhos. Ela é ingênua e mimada, uma patricinha que tem dois fiéis escudeiros, sua cachorrinha, que ela ama, e sonha em ser uma artista famosa. Andrômeda quer ser reconhecida pela música dela. Eu acho que ela é tão ingênua que chega a ser fofa.”

A partir do desaparecimento da avó, além de perder o conforto oferecido pelo dinheiro dela e ser obrigada a conviver com os irmãos Mancini, a patricinha vai ter de lidar com sentimentos desconhecidos provocados por Chicão do Nascimento (Gabriel Godoy). Irmão de Guto (Daniel Rangel), o mestre de obras indicado para reformar o casarão e a sede dos negócios dos irmãos Mancini, é um profissional justo e competente, mas classificado pela moça como um bronco. Apesar das faíscas que surgem entre eles, Andrômeda acredita que só o que têm em comum é o amor por seus pets. Chicão é dono de Maradona, um vira-lata que adora brincar com Britney, a cadelinha de Andrômeda.