Rapper que morreu aos 29 anos tinha mais de 6,5 milhões de visualizações

O compositor e cantor de rap Otávio Pinto Tavares Júnior, mais conhecido pelo nome artístico de "T Jotta", tem um canal no Youtube com mais de 6,5 milhões de visualizações em cerca de 20 clipes gravados. Ele morreu na terça-feira (7) com 29 anos de idade, após ter uma infecção bacteriana, em Anápolis, a 55km de Goiânia.

Nascido em 6 de outubro de 1993, em Anápolis, o artista deixa a esposa, com quem estava junto há 13 anos. Segundo a família, Otávio Tavares ficou seis dias internado e teve uma parada cardíaca.

O cantor tinha uma doença autoimune e, quando teve a infecção bacteriana, ficou sem resistência. Familiares contaram que ele tinha hipogamaglobulinemia combinada grave, que é uma deficiência do sistema imunológico.

Início da carreira

Segundo a família, a carreira começou em janeiro de 2013, quando ele fez parte de alguns grupos. Já em 2015, T Jotta decidiu fazer carreira solo, gravando clipes, fazendo shows e compondo suas músicas.

T Jotta gravou diversos videoclipes em Goiás e Betim, cidade de Minas Gerais. Seu canal tem 67 mil inscritos. Em apenas um vídeo, ele teve 1,8 milhão de reproduções.

Paixão pelo rap

T Jotta sempre gostou de rap. A família contou que ele era muito fã do cantor Grabriel Pensador desde criança, e isso influenciou suas composições.

Mais jovem, ele começou a se interessar pelo gênero do hip hop. A partir daí, ele se aprofundou na cultura do rap. Com a carreira mais consolidada, T Jotta gravou músicas com a Tribo da Periferia, Misael e Lupper.