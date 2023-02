Raul Gil recebe alta após exames de rotina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raul Gil recebeu alta, nesta quinta-feira (2), após realizar exames de rotina no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Em conversa com a reportagem, o apresentador do SBT contou que já está em casa e agradeceu aos fãs pela preocupação com sua saúde.

"Hello, minha gente, aqui é o Raul Gil. Quero agradecer a todos os meus amigos que ficaram preocupados. Eu apenas aproveitei minhas férias para fazer alguns exames de rotina que faço todos os anos", explicou.

Em seguida, ele revelou que voltará de férias no dia 16 de fevereiro e ressaltou que está bem.

"Dia 16 estou de volta no SBT. Graças a Deus, não tenho nada, estou bem. Todos os exames que fiz deram negativo", completou.