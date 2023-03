Record surfa na repercussão do caso e reprisa 'Aeroporto' com auditor da Receita à frente do caso das joias de Michelle

A Record resolveu aproveitar a repercussão em torno da história das joias da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para reprisar um episódio da série "Aeroporto: Área Restrita" no qual o auditor da Receita Federal que está à frente do caso aparece.

Mario de Marco Rodrigues de Souza foi o responsável pela retenção do pacote. Ele trabalha nas operações policiais no Aeroporto Internacional de Guarulhos, sendo figura conhecida entre os fãs da série do canal Discovery. O episódio com ele deverá ir ao ar na Record na próxima segunda (13), às 22h45.

O programa acompanha os bastidores de operações em terminais do mundo todo e exibe flagrantes de tráfico de drogas em malas com fundos falsos, detenções de passageiros em situação ilegal e apreensões de contrabando de mercadorias. Souza foi uma das estrelas dos episódios gravados em São Paulo.

Segundo a sinopse do capítulo com o auditor, a Vigiagro (Vigilância Agropecuária Internacional) inspeciona caixas lotadas que desembarcaram de voo proveniente da China. O que os agentes encontram dentro delas surpreende.

Ainda em Guarulhos, um passageiro que vira alvo de uma ação conjunta entre Receita Federal e as polícias Civil e Federal precisa dar muitas explicações sobre celulares roubados que estão em sua bagagem.