Regina Casé mostra bastidores do filme 'Diário da Dona Lurdes', de 'Amor de Mãe'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Regina Casé compartilhou nas redes sociais nesta quarta-feira os primeiros bastidores de "Diário da Dona Lurdes", filme que trará de volta às telas a tão adorada personagem de "Amor de Mãe" (Globo). A atriz mostrou figurinos e contou novidades do próximo longa.

"Gente, é claro que vai ter emoção, porque os filhos estão saindo de casa, é um outro momento da vida dela... mas o roteiro está engraçadíssimo!", escreveu Regina no Instagram. Dona Lurdes volta com seus vestidos floridos de verão, óculos, bolsa atravessada e a toalhinha.

Regina ainda falou quais novidades os espectadores terão sobre a nova fase de Dona L urdes: "Vocês vão vê-la namorando, viajando... Está todo mundo bem animado por aqui".

O filme é uma adaptação do livro de mesmo nome, também de Manuela Dias, mesma autora da novela que fez sucesso na Globo.

As imagens podem ser vista no perfil oficial da atriz no Instagram: https://www.instagram.com/p/Cy1EYumrtuo/.