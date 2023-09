Regis Danese é transferido de hospital de Goiás para Minas Gerais

O cantor gospel Regis Danese foi transferido nesta sexta-feira (8) para um hospital em Uberlândia, em Minas Gerais. O artista estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, desde o dia 30 de agosto, quando sofreu um acidente, quando seguia para um show em Ceres.

Por meio de nota, o Hugol informou que a solicitação de transferência foi feita pelo próprio cantor. "Na ocasião da transferência, o paciente possuía bom estado geral de saúde, estava consciente e respirava espontaneamente", detalha o comunicado.

A equipe disse ainda que a família e o paciente foram devidamente orientados pelos médicos.

Nas redes sociais, Kelly Danese, esposa do cantor, agradeceu a equipe do Hugol e informou que o cantor estava sendo levado para Uberlândia em um jato, modelo Phenom 100. O casal viajou acompanhado do advogado Douglas Davi Pena, amigo pessoal da família, e do médico Uilter de Oliveira.

Kelly também informou que o cantor vai ficar aos cuidados do Dr. Maxwel Boga, no Uberlândia Medical Center (UMC) , cidade em que a família mora. (Veja abaixo)