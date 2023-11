Renan da Resenha e Mução apresentam ‘Pega Fogo Cabaré', em Goiânia

Após passarem por Jataí, Formosa e Rio Verde, os humoristas Mução e Renan da Resenha chegam a Goiânia, neste sábado (18), com o espetáculo "Pega Fogo Cabaré". Serão duas apresentações, às 18 horas e 21 horas, no Guardians Comedy Club (Avenida T-15, setor Nova Suíça).

O espetáculo de stand up comedy é o que mais roda o Brasil, lotando ginásios, clubes e teatros. A atração reforça a união dos dois humoristas nordestinos que conquistaram o País falando de seus causos do sertão e fazendo piada com o cotidiano.

Aclamados nas redes sociais, Renan da Resenha tem mais de 1,9 milhão de seguidores só no Instagram, enquanto que Mução tem mais de 3 milhões na rede social.

O sucesso dos artistas refletiu na procura por ingressos da apresentação na capital. Além do show de hoje às 21 horas, foram abertas duas sessões extras – uma seria ontem à noite e a outra neste sábado, às 18 horas. Os ingressos estão disponíveis através do Sympla e na bilheteria do Guardians, a partir de R$ 80.