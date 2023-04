Restaurante alemão viraliza por servir sobremesa em chinelo

A sobremesa do restaurante alemão Falco, servida em um chinelo, chamou a atenção dos brasileiros no último fim de semana. O brasileiro Guilherme Teixeira esteve recentemente no local e compartilhou a imagem do doce que acompanha o menu, na última quinta-feira (30). A postagem tem mais de 3 milhões de visualizações.

"Vivi pra comer de uma havaiana", brincou ele, na legenda da publicação, sobre o prato é servido pelo estabelecimento localizado em Leipzig, cidade que fica cerca de 190 quilômetros de Berlim, na Alemanha. O local é comandado pelo chef Peter Maria Schnurr, que faz uma composição peculiar do prato: uma bola de chocolate branco, com gelatina de limão e cassis dentro da esfera, e uma farofa de nozes torradas - tudo isso sob o chinelo. Após a degustação, o calçado não pode ser levado para casa.

Em 2017, o Guia Michelin esteve no local e reconheceu o prato, publicando uma imagem da sobremesa acompanhada da legenda "agora chega". Conforme registrado pelo guia gastronômico, o restante dos pratos do Falco são servidos em louças normais.

O menu padrão do Falco, batizado de "Passion Légère" ('paixão leve', em tradução livre do francês), é composto por sete etapas e custa 273 euros (cerca de R$ 1,5 mil).