Revelação da música gospel goiana, Cael, divide o palco do “Aparecida É Show” com Fernandinho

Em sua 15ª edição o “Aparecida é Show” tem início hoje (8), a partir das 19 horas, no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela, no Setor Village Garavelo. A programação conta com diversas atrações, desde rodeios, shows de gospel, forró, Dj’s, sertanejos e artistas locais.

A festa começa nesta quarta-feira (8), com muito louvor e adoração com o cantor gospel Fernandinho, um dos principais nomes do estilo no Brasil e Maria Marçal. Revelação no meio gospel, o goiano, Cael, de 25 anos, irá subir ao palco do Aparecida é Show pela primeira vez e está radiante de dividir o palco com artistas que admira.

“É uma honra para mim, porque sei que há grandes vitórias e histórias na vida desses cantores... Será extraordinário”, diz.

Envolvido com o meio musical desde os 11 anos, quando começou a cantar na igreja por influência de sua mãe, Micael Batista do Nascimento, ou apenas Cael, conta atualmente com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e com 121 mil no YouTube.

O artista costuma se apresentar em igrejas e palcos de eventos da Região Metropolitana de Goiânia. Ele faz sucesso com o single “Jesus a Minha Vida mudou”, ainda assim, não esconde a ansiedade para subir ao palco de um evento tão expressivo, que marca as comemorações dos 102 anos do município.

“Além de, ser meu primeiro show com um público tão alto, estou me preparando para dar o meu melhor para Deus e o público que estará presente. Estou com a expectativa à mil, realizando um sonho de criança”, revela.

Entrada

De hoje até sábado (11), a entrada será 2kg de alimentos não perecíveis. Os alimentos serão entregues à Secretaria de Assistência Social do município que destinará às pessoas em situação de vulnerabilidade.

No domingo, dia 12, a entrada é franca. Além das atrações, o público poderá curtir brinquedos do parque de diversos montados no local, alimentação e bebidas.

Outras Atrações

- 9 de maio (quinta): Será a vez da dupla Zé Neto e Cristiano animar o público com seus hits de sertanejo. Será também o dia da abertura do tradicional rodeio de montaria em touros.

- 10 de maio (sexta): Já no terceiro dia da festa, o grupo Barões da Pisadinha irá fazer a alegria das pessoas. Nessa mesma noite subirão ao palco os sertanejos Zé Ricardo & Thiago e o DJ Low.

- 11 de maio (sábado): No feriado de Aniversário de Aparecida de Goiânia, a comemoração começa pela manhã, às 8 horas, com o famoso Desfile Cívico na Avenida Independência. A festa seguirá à noite, na arena com apresentações de Gustavo Mioto e DJ Vinícius Cavalcante.

- 12 de maio (domingo): Fechando o festival com chave de ouro e comemorando o Dia das Mães, a programação terá a final do rodeio e shows de Israel e Rodolfo e do DJ Jiraya Uai.