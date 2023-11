Rihanna ajudou família de fã morto em 2014, lembram críticas a Taylor Swift

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 2014, a produção da cantora Rihanna se ofereceu para pagar as despesas do funeral de um fã brasileiro, Tiago Sobral Valença, de 15 anos, morto a facadas pelo padrasto. O episódio é relembrado agora, com a morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos, durante o show de Taylor Swift, na sexta-feira, dia 17, no Rio de Janeiro.

Apesar de ter postado uma mensagem de consolo nas redes sociais, Taylor não fez nenhuma menção à fã na apresentação da "Eras Tour" deste domingo e não entrou em contato para ajudar a família da vítima, que sofreu com o calor extremo na capital carioca.

A T4F, que organiza o evento, afirma que uma assistente social entrou em contato com a família, mas diz que os familiares se recusaram a conversar com a profissional. Parentes de Ana Clara fizeram uma vaquinha para custear o traslado do corpo da jovem para o Mato Grosso do Sul, onde morava.

"De um lado, a Rihanna prestando homenagem a um fã Brasileiro que foi assasinado em 2014 onde ela também fez questão de apoiar financeiramente a família. Do outro, a Rihanna dando apoio a uma fã que estava em uma batalha contra o câncer. Ela é muito mais que uma cantora!!!", escreveu @beerunway no X.

Há nove anos, Rihanna usou o Twitter para se dizer solidária à família do fã. Marcos André dos Santos, que foi preso e confessou a série de crimes cometida, matou Valença, seu irmão e sua mãe. O caso ocorreu em Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana de Aracaju, Sergipe.

"R. I. P.: Para um dos nossos soldados mortos brutalmente assassinado ontem no Brasil! Thiago de 14 anos de idade será eterno em nossos corações!", escreveu Rihanna, em uma série de postagens. "Acabo de saber que a mãe e o irmão de Thiago também foram vítimas desse horrível assassinato, em uma reviravolta de acontecimentos! Querido Deus!".

Um produtor de Rihanna, que também era brasileiro, entrou em contato com o pai da vítima, oferecendo ajuda financeira para custear as despesas com o funeral. Eronilton Santos chegou a negar a ajuda, mas Rihanna insistiu para que aceitasse. A cantora homenageou Tiago, pondo em seu perfil uma foto do jovem.