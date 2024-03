Rihanna volta aos palcos para show o de bilionários

Rihanna, 36, fará uma performance no pré-casamento do casal bilionário, Anant Ambani, 28, e Radhika Merchant, 29.

A cantora receberá o cachê de 5 milhões de libras esterlinas, o equivalente a R$ 31 milhões, para performar no casamento indiano. Rihanna vive um hiatus da sua carreira musical nos últimos anos.

A musa desembarcou na Índia nesta quinta-feira (29) ao lado do marido ASAP Rocky. Segundo o Daily Mail, o cantor Diljit Dosanjh, 40, e o ilusionista David Blaine, 50, também são atrações do casamento.

Anant Ambani e Radhika Merchant farão uma pré-cerimonia de casamento de três dias, com início nesta sexta-feira (1). A união acontecerá de fato em julho, de acordo com a Reuters.

O noivo é herdeiro do homem mais rico do continente asiático, Mukesh Ambani, 66, com uma fortuna avaliada em US $ 114 bilhões. O magnata é presidente da petrolífera Reiliance Industries.

As celebrações do matrimônio estão avaliadas em cerca de R$ 752 milhões, conforme informações do Daily Mail. Para dar início à festividade, a família ofereceu um jantar para 51 mil pessoas do município de Jamnagar, cidade onde acontecerá as festas.

Entre os convidados estão outros bilionários como Mark Zuckerberg (CEO do Meta), Bill Gates (fundador da Microsoft). Líderes mundiais, estrelas de Bollywood e atletas completam a lista com mais de 1200 nomes.