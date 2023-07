Rita Lobo e Ana Maria Braga herdam objetos de Palmirinha

Palmirinha Onofre, cozinheira que morreu no dia 7 de maio deste ano, aos 91 anos, não chegou a conhecer pessoalmente Rita Lobo, chef de cozinha da TV que tem uma lista de livros de receitas publicados.

Mas a culinarista tinha encanto pelos programas de Rita no canal GNT, por isso Rita ‘herdou’ algumas peças de louças que pertenceram à culinarista.

“A Palmirinha gostava muito de você e assistia sempre que podia ao seu programa”, informava uma cartinha assinada por Sandra, Tânia e Nancy, filhas de Palmirinha, a Rita.

Se Palmirinha não conheceu Rita, o mesmo não se pode dizer de Ana Maria Braga, responsável por ter projetado a cozinheira para a fama ainda no "Note e Anote", nos anos 1990.

Ela também mereceu atenção das filhas para herdar um objeto do mais alto afeto da mãe: uma imagem sacra, que ficou com ela nos seus últimos dias de vida, quando estava internada no hospital.

“Ana Maria recebeu uma santa prateada que a minha mãe gostava muito”, revela Sandra. “Pensamos na Ana porque ela também é muito religiosa”, acrescenta.