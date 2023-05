Roberto Carlos se apresenta em Goiânia, em junho

cantor e compositor, o Rei Roberto Carlos, 82 anos, já tem data para voltar a Goiânia. O show está previsto para o dia 23 de junho, às 21 horas, no Country Club.

O repertório será formado por sucessos que ultrapassam o tempo e gerações, como "Cama e Mesa", "Esse Cara Sou Eu", "Como é Grande o Meu Amor Por Você", "Como Vai Você" e "Detalhes". A última apresentação dele por aqui foi em setembro de 2022.

O artista se apresentará ao lado de sua orquestra e coral, que percorrem diversas cidades do Brasil. O show em Goiânia será em comemoração aos 63 anos do Country Club. A venda dos ingressos online (público em geral) começa no dia 20 de maio (sábado) ao meio-dia e a venda física no dia 22 ao meio dia no Flamboyant Shopping. Ingressos: de R$ 300 a R$ 4.400.

O Rei também se apresentará dois dias depois (25 junho), na Romaria do Divino Pai Eterno, o maior evento religioso do Centro-Oeste. A festa acontecerá em Trindade dos dias 23 de junho até 2 de julho com o tema O Pai Eterno nos Chama e Envia. O show vai começar às 21h15 na Praça do Santuário e a entrada é gratuita.



Um dos artistas latino americanos mais bem-sucedidos na história da indústria fonográfica, Roberto Carlos tem 33 álbuns de carreira lançados, sucessos em português, espanhol, italiano, inglês e em outros idiomas. Já são mais de 150 milhões de discos vendidos em todo o mundo e a aposentadoria está longe dos planos do Rei. Ele também é dono de um prêmio Grammy e dois do Grammy Latino.

Roberto Carlos iniciou 2023 recebendo o Prêmio United Earth Amazonia pelo conjunto da obra musical que desenvolveu em parceria com Erasmo Carlos em que defendiam a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do planeta.