Roberto Carlos se apresenta neste sábado, em Goiânia

De Cama e Mesa a Detalhes, passando por Esse Cara Sou Eu e Como Vai Você. Canções que ultrapassam tempo e gerações são uma das marcas mais acentuadas de Roberto Carlos, que, aos 81 anos, passeia de cidade em cidade em sua nova turnê. Em Goiânia, o rei faz show neste sábado (17), às 20h30, no Ginásio Goiânia Arena.

Roberto Carlos precisou dar uma pausa nos shows e lançamentos nos últimos dois anos, ante a pandemia da Covid-19. Após o período, o artista iniciou uma turnê em 2022 pelos Estados Unidos, dando continuidade aos shows pelo Brasil em junho. Depois das apresentações no País, ainda segue para capitais internacionais, como a Cidade do México.

A turnê celebra os mais de 50 anos de carreira de Roberto, desde que lançou o seu disco de estreia em 1963, um dos marcos do movimento da jovem guarda, com hits como Splish Splash e Quero Me Casar Contigo. O show também passeia por grandes sucessos da carreira que o colocaram no panteão da MPB, como É Proibido Fumar, Amigo e As Curvas das Estradas de Santos.

“Apesar de meus discos levarem a minha voz a todos os cantos do mundo, minhas apresentações ao vivo são a maior felicidade da minha carreira. No palco, eu me sinto mais vivo do que em qualquer outro lugar”, comentou o cantor em comunicado quando saiu em turnê internacional.

Com vida privada longe dos holofotes, Roberto comemorou os seus 81 anos em abril deste ano de maneira discreta e restrita. Em seu apartamento na Urca, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, o cantor ainda mantém hábitos como ir até a sacada para acenar para seus fãs. Não dá entrevistas e tampouco fala sobre a vida particular.

Foi a falta de paciência do artista durante os últimos shows que provocou notícias nos últimos meses. Durante uma apresentação da turnê no Rio de Janeiro, o cantor se irritou quando um grupo de mais de 40 fãs se amontoou na frente do palco no momento em que ele começou a cantar Cavalgada. Em meio aos gritos e cobranças pelo tradicional momento das rosas, Roberto foi gravado mandando o público calar a boca. O vídeo viralizou.

Em outra apresentação, dessa vez em São Paulo, um grupo da plateia se aglomerou na frente do palco durante a canção Como É Grande o Meu Amor por Você. O cantor pediu para que todos “ficassem quietinhos”. No momento da distribuição das flores, Roberto se enfureceu. Uma fã tentou puxar a mão do artista, que logo respondeu: “Não vou dar”.

Inimitável

Apesar dos momentos de irritação e impaciência, Roberto Carlos continua sendo o rei que atrai multidões. Só no Spotify, por exemplo, maior plataforma de streaming musical do mundo, o cantor acumula mais de 4 milhões de ouvintes mensais. A música Cama e Mesa, presente no disco de 1981, está no pódio de canção mais tocada do músico, com 91 mil ouvintes, seguida de Amigo, com o acúmulo de 56 mil, e Caminhoneiro, com 21 mil.

Com mais de 150 milhões de discos vendidos, Roberto Carlos conquistou um prêmio do Grammy e dois do Grammy Latino ao longo da carreira que o tornou um dos principais nomes da balada romântica da América Latina. Não por menos, gravou também seus sucessos em espanhol, como no disco Un Gato En La Oscuridad (1964), com versões de músicas como Jesus Cristo, Eu Te Amo e Rosinha.

Serviço

Show Roberto Carlos

Neste sábado (17), às 20h30 (abertura da casa às 18h30)

Local: Ginásio Internacional Goiânia Arena (Av. Fued José Sebba – Jardim Goiás)

Ingressos: R$ 140 (disponível agora apenas arquibancada superior)

Classificação: 18 anos (menores serão permitidos na companhia dos pais ou responsáveis)

Informações: 4020-0084

O que não pode faltar no show do rei

Confira alguns dos sucessos de Roberto Carlos que não podem ficar de fora do show em Goiânia

É Proibido Fumar (1964)

Um dos grandes discos dos anos 1960 da música brasileira, o trabalho colocou Roberto Carlos na boca do povo com canções que ultrapassam o tempo, a exemplo da faixa-título, ou ainda Rosinha, Um Leão Está Solto nas Ruas e Meu Grande Bem.

Em Ritmo de Aventura (1967)

Como esquecer de canções como Eu Sou Terrível, Como é Grande o Meu Amor Por Você e De Que Vale Tudo Isso? As músicas aparecem no disco Em Ritmo de Aventura, trabalho responsável por criar grandes apresentações ao vivo e no rádio.

O Inimitável (1968)

As baladas românticas tomam conta de O Inimitável, trabalho que apresentou ao público músicas que ainda hoje tocam em diversos cantos do mundo, como Se Você Pensa, Ninguém Vai Tirar Você de Mim e As Canções que Você Fez pra Mim.

Pra Sempre (2003)

Um salto no tempo para o início dos anos 2000, quando Roberto Carlos apresentou o trabalho Pra Sempre, álbum de inéditas que marcou suas produções posteriores. Há, por exemplo, canções como O Encontro, Todo Mundo me Pergunta e Pra Sempre.

Roberto e Caetano e a música de Tom Jobim (2008)

Da união de Roberto Carlos e Caetano Veloso em versões de Tom Jobim saiu um disco clássico da MPB. Os dois grandes nomes da música brasileira se encontram em show para cantar os sucessos Garota de Ipanema, Wave, Águas de Março, Ela é Carioca, entre outros.