Rodolffo fala de ficada com Juliette e sobre não terem se beijado no BBB21

Rodolffo assumiu que já ficou com Juliette Freire, campeã do BBB21. A revelação foi durante a participação do sertanejo no quadro "Pego, Penso ou Passo", do canal de Matheus Mazzafera. O cantor contou ainda porque não ficou com a paraibana dentro do reality e afirmou que ficaria novamente.

Durante o bate-papo, Mazzafera perguntou se eles já tinham ficado. Rodolffo respondeu que sim. Neste momento, o youtuber questionou se eles poderiam ficar novamente e o sertanejo sem graça disse sim. Vale lembrar que anteriormente, Juliette já tinha admitindo que paquerou o cantor.

Apaixonasse de verdade

O sertanejo explicou que quando entrou no BBB21 decidiu que “só ia viver um relacionamento lá dentro se fosse pra valer, não ia brincar com alguém, ficar por ficar, até porque, lá dentro, nem tem como, porque você vai acordar e a pessoa vai estar lá. Então, se você beijou num dia, eu ficaria super sem graça de levantar e não olhar na cara da pessoa. Se beijo, ia virar casal. Mas só faria isso se apaixonasse de verdade e acabou que não rolou. Se fosse pra achar alguém lá dentro, seria para o resto da vida".

Ainda na entrevista, o sertanejo afirmou que ficaria com Luísa Sonza, Hariany Almeida, Bianca Andrade, Anitta, Isis Valverde, Kerline.