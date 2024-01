Rodrigo Alves deixa Bonde do Forró e grava DVD solo em Goiás

Rodrigo Alves, conhecido por sua marcante contribuição como vocalista da banda Bonde do Forró, está prestes a alcançar um novo marco em sua carreira. O artista escolheu a cidade de Anápolis, em Goiás, para a gravação de seu primeiro DVD solo.

O evento acontece segunda-feira (29) na Fazenda Cavalo de Raça e terá a participação do sertanejo Marcelo Martins. A gravação marca também o início da parceria de Rodrigo com a Águia Produções, que passa a gerir sua carreira.

O evento, aberto apenas para convidados, destaca a versatilidade do cantor que vem se descolando da imagem associada ao Bonde do Forró. Conhecido por sua habilidade vocal e presença de palco, Rodrigo Alves se destaca no cenário musical brasileiro, particularmente no forró eletrônico e no sertanejo, que são os estilos escolhidos por ele para a sua carreira solo.

Durante sua estada no Bonde do Forró, Rodrigo Alves foi parte essencial para o sucesso da banda, que ganhou reconhecimento nacional por sua inovadora mistura de forró com vozes que lembram grandes nomes do sertanejo. A banda conquistou fãs em todo o Brasil, quebrando barreiras culturais e estabelecendo um novo padrão de interação de ritmos entre os estados.

Rodrigo Alves destaca que o novo projeto é uma oportunidade para ele explorar novas facetas de sua musicalidade e oferecer aos fãs um conteúdo único e pessoal. "Este é um momento realmente especial para mim. Escolher Anápolis, essa cidade incrível em Goiás, para gravar meu primeiro DVD solo é algo que tem um significado muito grande. A Fazenda Cavalo de Raça, onde acontecerá o evento na segunda-feira, é o cenário perfeito para marcar essa nova fase da minha carreira", destacou o cantor.