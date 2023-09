Rodrigo Marques se apresenta em Goiânia neste final de semana

Após gravar seu segundo especial de comédia e lançar na Netflix, o humorista Rodrigo Marques retorna aos palcos com seu novo show, “Estamos Vivos”, que reflete sobre os instintos mais básicos do ser humano e aborda, com bom humor, a perspectiva da sociedade sobre eles, e se apresenta em Anápolis, nesta sexta-feira (1º), às 19h, no Teatro São Francisco.

Neste sábado, dia 2 se apresenta na capital, às 19h, no Teatro Goiânia. Com o sucesso de vendas, o espetáculo promoveu sessão extra no domingo (3), às 19h. Os ingressos estão disponíveis no Ingresso Digital, com valores entre R$ 35 a R$ 120, de acordo com o setor escolhido na plateia e o tipo de ingresso (inteira, social ou meia).

Também está disponível a opção de ingresso social, que garante desconto para todos que levarem 1 pacote de fralda, que deverá ser entregue na portaria do evento, junto à validação do ingresso.

Sobre o humorista

Dono de um talento único, o recifense Rodrigo Marques acumula em seu currículo diversos trabalhos que o credenciam como um dos principais nomes do humor no Brasil. Apesar do diploma de jornalista, Rodrigo está no Stand Up Comedy desde 2008 e atualmente é um dos apresentadores do programa A Culpa é do Cabral, no Comedy Central.

Seu bom humor no palco já o levou para diversas cidades do Brasil e do mundo, inclusive fazendo uma turnê com shows em Portugal, na Irlanda, na Espanha e na Inglaterra no ano de 2022.

Em suas redes sociais, Rodrigo acumula milhões de seguidores e visualizações, números que aumentam diariamente devido ao reconhecimento e sucesso de público e crítica em suas apresentações.

Com seu vocabulário rebuscado e muita franqueza, sua marca registrada, o humorista fala dos mais variados temas sob uma nova perspectiva a partir de suas experiências.

Serviço: Rodrigo Marques em Goiânia e Anápolis

Data: 1/09 (Anápolis) e 2 e 3/09 (Goiânia)

Local: Teatro São Francisco (Anápolis) e Teatro Goiânia (Goiânia)

Ingressos:

Goiânia:

(2/09): esgotado

(3/09):(https://ingressodigital.com//evento/9857/Rodrigo_Marques__Estamos_Vivos)