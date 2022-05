Rodrigo Mussi fala sobre recuperação em entrevista: “milagres existem”

Rodrigo Mussi apareceu publicamente pela primeira vez desde que sofreu o grave acidente de carro em 31 de março. O brother deu entrevista para Maurício Ferraz, repórter do 'Fantástico', e o programa irá ao ar no próximo domingo (29).

Durante a entrevista, o empresário afirmou que sabe que ganhou uma nova chance de viver e que irá aproveitá-la. "Estou de volta. Quero agradecer demais o carinho, o amor e as orações de vocês. Milagres existem muito por conta das orações de vocês. Estou feliz. É uma segunda chance e espero retribuir ao mundo de uma maneira ainda maior e muito melhor”, explicou.

O ex-BBB teve alta do Hospital das Clínicas no dia 28 de abril, após quase um mês internado, e depois foi para um tratamento na Rede Lucy Montoro, unidade de reabilitação, onde fez sessões de fisioterapia, fono e outros tratamentos, mas agora já está em casa.

Relembre o que aconteceu

Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro quando voltava do estádio do Morumbi após assistir o jogo entre São Paulo e Palmeiras ao lado do amigo e também ex-BBB Gui Napolitano.

Ele estava no banco de trás do passageiro de um carro de aplicativo sem cinto de segurança e foi arremessado à parte da frente do carro após uma batida. Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Ele passou por algumas cirurgias na cabeça e pernas e ficou internado por cerca de um mês.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.