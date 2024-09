Ronaldo Caiado crê na inocência de Gusttavo Lima

O governador Ronaldo Caiado (UB) esteve na viagem para o aniversário de Gusttavo Lima junto com os proprietários da Vai de Bet, José André Rocha Neto e a esposa, Aislla Sabrina, no início deste mês, na Grécia. A viagem foi citada na decisão que embasou o mandado de prisão preventiva contra o sertanejo. Em entrevista à coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, o chefe do Executivo goiano disse que ele próprio determinou que os dois investigados na Operação Integration, que estavam com mandados de prisão em aberto, deixassem o iate de luxo alugado pelo cantor.

Conforme Caiado, assim que teve conhecimento dos mandados de prisão, no dia 4 de setembro, foi pessoalmente até José André e Aislla Sabrina para que deixassem a embarcação. “Eu disse a ele que a informação que havia recebido do meu secretário foi a de que havia sido decretada a prisão dele e de sua esposa. Daí falei: ‘Como tal, vocês não têm ambiente para ficar aqui’. Imediatamente, ele e a esposa desceram e nós seguimos a viagem por mais quatro dias”, contou Caiado à coluna. Ele disse ainda que teve apoio de Gusttavo Lima.

O governador relatou ainda que estava no avião particular junto com o cantor e o casal de investigados, entre outros convidados. Entretanto, os dois não teriam voltado com o grupo. Já o avião teria parado nas Ilhas Canárias para abastecimento. “Eu gosto dessas coisas de aviação e questionei o piloto sobre o motivo da gente parar, sendo que o avião tem autonomia. Ele disse que tinha pegado um vento de proa forte e gastou muito mais combustível. Aterrissamos lá, fizemos o abastecimento e chegamos a Goiânia.” O mandado de prisão contra os donos da Vai de Bet foi revogado nesta segunda-feira (23), após o Tribunal de Justiça do Pernambuco (TJ-PE) conceder habeas corpus aos investigados.

As falas foram reforçadas em entrevista à coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles. O POPULAR tentou contato com Caiado durante esta terça-feira, mas não obteve um retorno do governador. O posicionamento encaminhado pela assessoria de imprensa do governador, por meio de nota, também destaca que Caiado “não conhecia os investigados e não tem de fazer um levantamento da vida pregressa de pessoas que vão aos mesmos eventos que ele”. “Eles não estavam no voo que trouxe o grupo de volta ao Brasil, que parou nas Ilhas Canárias para reabastecimento.”

“O governador é amigo de Gusttavo Lima e viajou a convite dele para a Grécia, na ocasião do aniversário do cantor. Tirou férias oficiais, se afastou do Estado e a viagem foi anunciada publicamente. Caiado não é conivente com o crime; seu histórico político é de combate à criminalidade e à corrupção. Caiado aproveita para reafirmar sua confiança em Gusttavo Lima e acredita que ele vai provar sua inocência ao prestar os devidos esclarecimentos”, finaliza a nota.