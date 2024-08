Rosane Gofman apresenta o espetáculo "Eu Sempre Soube" nesta sexta (30) em Goiânia

No palco, a atriz Rosane Gofman, rosto de vários personagens icônicos da dramaturgia brasileira, dá vida à jornalista Majô Gonçalo no premiado espetáculo "Eu Sempre Soube", que será apresentado em sessão única nesta sexta-feira (30), às 20 horas, no Auditório da Adufg, na Vila Nova.

Com texto e direção de Márcio Azevedo e na estrada desde 2019, a peça, que tem conquistado o público por onde passa e que chega em Goiânia pela primeira vez, aborda com sensibilidade e profundidade as relações familiares e a aceitação de filhos LGBTQIAPN+.

“Sou mais uma voz falando sobre esse assunto. Ainda vivemos um horror em relação à comunidade LGBT”, desta a atriz.

A trama é construída a partir de entrevistas com 98 mães, cujas histórias foram agrupadas em três momentos principais: o impacto da revelação “sou gay”, os desafios enfrentados com a violência nas ruas e o preconceito em ambientes como escola e família.

A entrada para o evento é gratuita, mas os ingressos precisam ser retirados anteriormente pelo Sympla.

"Diálogos para Diversidade"

A realização da peça em Goiânia é uma iniciativa do Coletivo Koskatl (@coletivokoskatl), que na ocasião fará o lançamento de duas publicações digitais voltadas para a acessibilidade cultural. A ideia é que as publicações sirvam como manuais para a realização de eventos e ações culturais fazendo uso de estratégias de acessibilidade de baixo custo. A apresentação de Eu Sempre Soube… marca o início de uma série de atividades formativas com o tema Diálogos para a Diversidade, que acontece no mês de setembro em parceria com a Secretaria de Inclusão (SIN) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Agosto é o Mês da Visibilidade Lésbica e há alguns meses, em junho, tivemos o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+. Vale lembrar que em 2023, morreram de forma violenta no país 230 pessoas LGBTQIAPN+ segundo dossiê publicado pelo Observatório de Mortes e Violências LGBTI+ no Brasil. O número equivale a uma morte a cada 38 horas.



SERVIÇO

Espetáculo Eu Sempre Soube…, com Rosane Gofman

Data: sexta-feira, 30 de agosto

Local: Adufg-Sindicato (9ª Avenida, 193 - Leste Vila Nova)

Horário: 18h30 às 19h30 (lançamento das publicações digitais no Foyer) / 20h (espetáculo)

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 80 minutos

Entrada franca