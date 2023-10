Roupa Nova faz show em Goiânia no feriado

A banda Roupa Nova se apresenta na próxima terça-feira (24), a partir das 20h na Arena Multiplace, em Goiânia. Com mais de 40 anos de estrada a banda promete um show repleto de sucessos, no dia do aniversário da capital (feriado).

O grupo hoje é formado por Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Serginho Herval e Fábio Nestares, depois que o cantor Paulinho morreu em dezembro de 2020, por conta da Covid-19.

Os ingressos, mesas e lounges estão sendo vendidos de forma online na plataforma Brasil Ticket e físicos na no espaço de shows localizado no Setor Alto da Glória, com valores entre R$140,00 e R$3500,00.

Trajetória

Vencedores do Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro com o disco Roupa Nova em Londres, gravado em 2009, nos estúdios de Abbey Road, na capital britânica, a banda acumula discos de ouro e platina, como com o álbum Roupa Nova 30 Anos, de 2010.



Em 2023, a banda gravou um inédito e emocionante projeto comemorativo aos 40 anos, com participações especiais de Anavitória, Daniel, Marcos & Belutti, Melim e Tiago Abravanel, que deram voz a sucessos que transcendem as barreiras da música.