Roy Rosselló, do Menudo, diz que foi estuprado por empresário do grupo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roy Rosselló, um dos membros da boy band Menudo, revelou nesta terça-feira (18), durante o programa americano Today, que foi estuprado quando ainda era adolescente. O abusador teria sido o então empresário do grupo, Jose Menendez.

"Este é o homem que me estuprou, este é o pedófilo", diz Rosselló no vídeo, apontando para uma foto de Menendez. "É hora de o mundo saber a verdade."

As declarações foram feitas à equipe do documentário "Menendez + Menudo: Boys Betrayed", do serviço de streaming Peacock, indisponível no Brasil. Marcada para ser lançada no dia 2 de maio, a produção teve um trecho exibido no Today.

O documentário busca entender as alegações contra o empresário feitas pelos seus próprios filhos, Lyle e Erik Menendez, que foram presos depois de matarem, em 1989, o pai e a mãe. Segundo a dupla, o crime foi motivado por anos de abuso sexual ao qual eram submetidos dentro de casa.

Ainda não está claro como as revelações de Rosselló vão impactar a pena de prisão perpétua atualmente cumprida pelos irmãos.

De acordo com o ex-Menudo, aos 14 anos, ele foi drogado e estuprado por Menendez durante uma visita à sua casa em Nova Jersey. Outras situações de abuso aconteceram a partir de então.

A expectativa é que o documentário traga ainda outras declarações de pessoas do entorno dos Menudos que dizem ter sido abusadas verbal, emocional, física e sexualmente pelo antigo empresário.

Milton Andersen, cunhado de Menendez, afirmou que as alegações de Rosselló são falsas e que os sobrinhos não devem deixar a prisão.