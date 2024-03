Russo suspeito de lavar dinheiro comprou mansão da cantora Simone Mendes

Um russo alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas comprou a mansão em que vivia a cantora Simone Mendes, avaliada em R$ 10 milhões.

O imóvel, localizado em um condomínio de luxo no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (27). Na ocasião, a polícia apreendeu US$ 223 mil dólares, R$ 55 mil, relógios de luxo e aparelhos celulares.

Além disso, bens foram sequestrados por determinação judicial, e entre eles está a mansão que já foi da cantora.

A RSS Produções Artísticas e Entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento de carreira de Simone Mendes, informou que a venda do imóvel da artista ocorreu de forma regular e dentro da legislação brasileira.

"A operação de venda fora intermediada por uma imobiliária local, jamais tendo a artista e seu marido qualquer contato pessoal e/ou presencial com os compradores. O contrato foi assinado em abril /2023.A partir da data da assinatura o imóvel não pertencia mais ao casal", disse o escritório que gerencia a carreira da artista.

Investigação

O russo investigado pela PF levava uma vida de luxo no litoral cearense. Além dele, outro russo que morava em Florianópolis também foi alvo da a Operação Brianski, que cumpriu dez mandados de busca e apreensão, sendo seis em Florianópolis (SC), dois em Goiânia (GO) e outros dois em Eusébio (CE).

Conforme a PF, a investigação mira uma associação criminosa envolvendo russos já condenados no país de origem e brasileiros.