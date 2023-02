'Rust' retomará gravações e cena que causou morte de diretora foi reescrita

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O filme "Rust" voltará a ser gravado entre março e maio, nos Estados Unidos.

O longa-metragem sofreu algumas mudanças, tanto no roteiro como na equipe de produção.

A cena que estava sendo ensaiada quando Alec Baldwin atirou acidentalmente em Halyna Hutchins foi reescrita. A advogada da produtora do filme confirmou a mudança, mas não informou exatamente o que foi alterado na sequência. As informações são da revista The Hollywood Reporter.

A produção terá novos protocolos de segurança, como supervisores de segurança e a proibição de armas e munições de verdade.

Alec Baldwin e Joel Souza, que também foi atingido acidentalmente, voltarão à produção. Joel disse que "todos seus esforços no filme serão dedicados a honrar o legado de Halyna e deixá-la orgulhosa". Todos os produtores originais do filme voltarão, bem como os protagonistas Travis Fimmel e Frances Fisher.

A cinegrafista Bianca Cline entra no lugar de Hutchins. Ela, que recebeu as "bênçãos e o apoio" do marido de Hutchins, Matthew Hutchins, irá doar seu salário do filme para projetos de caridade.

Um documentário sobre a vida e o trabalho de Halyna Hutchins também começará a ser produzido. Matthew Hutchins, marido da cinegrafista, será produtor executivo tanto do documentário quanto do filme "Rust". A direção é de Rachel Mason e a produção, de Julee Metz. Elas eram grandes amigas da diretora de fotografia.

"Embarcamos nessa empreitada para jogar luz na vida de Halyna e honrar suas conquistas. Nós nos recusamos a nos esconder de qualquer aspecto da história, não importa o quão difícil seja. Se isso significa o esforço de completar o último filme de Halyna, é nosso dever documentar esse processo", afirmou Metz à Hollywood Reporter.

ALEC BALDWIN É ACUSADO DE HOMICÍDIO CULPOSO

No final de janeiro, Alec Baldwin foi oficialmente acusado de homicídio culposo (quando não há intenção de matar) contra a diretora de fotografia Halyna Hutchins, que morreu baleada durante as filmagens de "Rust", longa produzido e protagonizado pelo ator de 64 anos. Ele disparou uma arma que não deveria conter munição real.

Hannah Gutierrez-Reed, responsável por gerenciar o uso de armas de fogo nos bastidores do longa, recebeu a mesma acusação. Se condenados, os dois podem pegar até cinco anos de cadeia.