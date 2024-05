Sabah Moraes canta Piaf e Piazzolla no Teatro Goiânia, nesta quinta-feira (23)

A cantora Sabah Moraes sobe ao palco para interpretar as canções de Édith Piaf e de Astor Piazzolla. A apresentação, que promete emocional o público, acontece nesta quinta-feira (23), às 20 horas, no Teatro Goiânia, no Centro.

Será a primeira apresentação do projeto na capital, marcando uma noite especial que celebra a arte de dois gênios.

“O show está imperdível, emocionante, com músicas muito fortes e profundas que chegam a nossa alma. É um repertório bastante elaborado e todo mundo que assiste fica tocado; eu fico ouvindo as pessoas chorando. Está sendo maravilhoso tudo isso”, destaca Sabah.

Ela será acompanhada por banda, com Ney Couteiro, no violão, bandolim e na direção, Chico Chagas, no acordeão, Marco Outeiro, no baixo, Everton Luiz, na flauta e clarinete, Lázaro Silva, no piano e Neto Carvalho, na bateria.

Natural da Ilha do Marajó, no Pará, a artista mora em Goiânia a mais de 20 anos. Formada em Canto Lírico, Sabah Moraes fez pós-graduação em Canto Popular, na Universidade Federal de Goiás, com o tema O Ensino do Canto Popular Brasileiro, Abordagem Didática, Técnica Vocal e Performance.

Em 2011, lançou o seu primeiro DVD, Um Rio em Mim, gravado com recursos da Lei Goyazes de Incentivo à Cultura.