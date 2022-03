Sabrina Sato deixa a Record e passa a integrar elenco fixo do Saia Justa

Sabrina Sato, 41, foi anunciada nesta quarta-feira (16) como uma das novas integrantes do time fixo de apresentadoras do Saia Justa, do canal pago GNT. Além dela, passam a integrar a nova composição do elenco a cantora baiana Larissa Luz e a a atriz carioca Luana Xavier.

A contratação de Sabrina Sato como apresentadora do GNT foi divulgada em janeiro. Essa será sua estreia no canal, antes mesmo do reality show Desapegue Se For Capaz, que tem estreia prometida para abril e foi anunciado junto com sua contratação.

Diferentemente do que ocorreu na época, desta vez, a apresentadora confirmou que está deixando a Record, onde estava desde 2014 com o Programa da Sabrina (2015-2019). Na emissora, ela também passou pelos programas Domingo Show, Made In Japão, Game dos Clones (em parceria com o Amazon Prime Video) e Ilha Record.

No novo Saia Justa, Astrid Fontenelle será a única remanescente da formação anterior. De acordo com a assessoria da imprensa do canal, Gaby Amarantos, Pitty e Mônica Martelli terão outros compromissos ao longo do ano e, por isso, não retornam à nova temporada.

O programa, que completa 20 anos no ar, terá episódios inéditos sendo exibidos a partir do dia 30 de março, às 22h45. Ao longo da temporada, será celebrada a trajetória da atração, com revisita ao acervo do programa, além de quadros comemorativos. Também são prometidas novidades nos cenários e quadros.

"O GNT, ao se propor a abrir conversas, avança na diversidade e reafirma a sua brasilidade", comenta Daniela Mignani, diretora do GNT. "Sabrina, Luana e Larissa demonstram a pluralidade da mulher brasileira."

"Com histórias tão diferentes, temos certeza que ao revelarem suas opiniões e personalidades, estarão acrescentando outros pontos de vista ainda não vistos pela audiência ao longo desses anos", acrescentou. "E garantimos leveza e bom-humor, característica da liderança da Astrid."

Sobre os 20 anos do programa, Patricia Koslinski, gerente de conteúdo do GNT, diz que a temporada será uma grande celebração. "Vamos relembrar essas duas décadas de história na vida das mulheres brasileiras, contadas a partir do Saia Justa", adianta.

"Em todos esses anos, o Saia, como carinhosamente ficou conhecido, acompanhou a evolução de temas importantes da nossa sociedade, dando protagonismo para as mulheres através de seu elenco e convidades", relembra. "Um carrossel de assuntos e experiências que embalam as noites de quarta, a noite do Saia, com diversão e informação."

Gaby Amarantos e Pitty estavam no Saia Justa desde 2018. A primeira está no elenco da novela "Além da Ilusão", da Globo, enquanto a segunda lança uma nova turnê em março.

Já Mônica Martelli, que estava no programa havia mais de nove anos, está escrevendo o roteiro do seu novo longa, "Minha Vida em Marte 2". Segundo o GNT, ela também deve voltar ao teatro após o período pandêmico.