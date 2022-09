Saiba como assistir ao Rock in Rio de casa e quais shows serão transmitidos na TV

Com início nesta sexta (2), a nona edição do Rock in Rio leva aos palcos do Parque Olímpico, na capital fluminense, nomes como Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Guns N' Roses, Green Day, Coldplay e Dua Lipa. Embora os ingressos estejam esgotados desde abril, o festival oferece também a opção de assistir aos shows sem sair de casa.

Com transmissão ao vivo, o Multishow exibe apresentações dos palcos Mundo e Sunset. Nesta sexta, a exibição começa a partir das 14h30, e nos demais dias, das 15h. No Globoplay, as mesmas atrações podem ser vistas gratuitamente.

Já para os assinantes de TV a cabo ou do pacote de canais ao vivo do Globoplay, o canal Bis mostra o fervo dos palcos Favela e New Dance Order, todos os dias do festival, a partir das 17h30.

Entrevistas com alguns dos astros do Rock in Rio também serão transmitidas no Multishow e no Bis. Com apresentação de Marcos Mion, a TV Globo faz ainda um compilado dos melhores momentos de cada dia e exibe à noite —às quintas e às sextas, após o Conversa com Bial, aos sábados, depois do Altas Horas, e domingo, após o "Vai que Cola".

Além disso, as redes sociais dos canais publicarão conteúdo dos bastidores do festival. No YouTube, o canal Humor Multishow fará lives todos os dias, a partir das 19h30, com a ex-BBB Ana Clara e a influenciadora Blogueirinha comentando os principais shows.

Veja a seguir a programação dos palcos Mundo, Sunset, Favela e New Dance Order.

2 DE SETEMBRO, SEXTA-FEIRA

- Palco Mundo

18h - Sepultura e Orquestra Sinfônica Brasileira

20h10 - Gojira

22h20 - Iron Maiden

00h10 - Dream Theater

- Palco Sunset

15h30 - Black Pantera e Devotos

16h55 - Metal Allegiance

19h05 - Living Colour e Steve Vai

21h15 - Bullet for My Valentine

- New Dance Order

16h - Chang Rodrigues Live

17h - Flo Masse vs. Craig Ouar

18h30 - Binaryh

20h - Valentina Luz

21h30 - Victoria Engel

23h - Ananda

0h30 - Renato Ratier vs. Diogo Aciolly

2h - Len Faki

- Espaço Favela

16h30 - Revengin

17h55 - Affront

20h05 - Gangrena Gasosa

3 DE SETEMBRO, SÁBADO

- Palco Mundo

18h - Alok

20h10 - Jason Derulo

22h20 - Marshmello

00h10 - Post Malone

- Palco Sunset

15h30 - Papatinho e L7nnon e MC Hariel e MC Carol

16h55 - Xamã e Brô MC's

19h05 - Criolo e Mayra Andrade

21h15 - Racionais MC's

- New Dance Order

16h - Fluxzone

17h - Alamanac

18h - Victor Lou

20h45 - Kvsh

19h15 - Illusionize

22h15 - Groove Delight

23h30 - Carola

00h30 - Malifoo

01h30 - Bhaskar

03h - Chris Lorenzo

- Espaço Favela

16h30 - Azula

17h55 - Bin

20h05 - PK convida Don Juan

4 DE SETEMBRO, DOMINGO

- Palco Mundo

16h15 - Jota Quest

18h25 - Iza

20h35 - Demi Lovato

23h - Justin Bieber

- Palco Sunset

15h30 - Matuê

16h55 - Luísa Sonza com Marina Sena

19h05 - Emicida convida Drik Barbosa, Rael, Priscilla Alcântara e Pastor Henrique Vieira

21h15 - Gilberto Gil com família

- New Dance Order

16h - Maz

17h - Öwnboss

18h - Gabe

19h15 - Cat Dealers

20h45 - Dubdogz

22h15 - Sickick

23h15 - Samhara

01h - Liu

02h30 - Lost Frequencies

- Espaço Favela

16h30 - Taylan

17h55 - Buchecha

20h05 - Funk Orquestra

8 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA

- Palco Mundo

00h10 - Guns N' Roses

22h20 - Måneskin

20h10 - Offspring

18h - CPM 22

- Palco Sunset

15h30 - Duda Beat

16h55 - Gloria Groove

19h05 - Corinne Bailey Rae

21h15 - Jessie J

- New Dance Order

16h - Nu Azeite Live

17h - Marta Supernova

18h30 - Leo Janeiro Vs Nepal

20h - Du Serena Vs Junior C

21h30 - Gui Boratto

22h30 - Ben Böhmer

02h - Adriatique

00h - Sarah Stenzel

01h - Zac

- Espaço Favela

16h30 -Izzra

17h55 - TH4I convida Lia Clark

20h55 - Drenna

9 DE SETEMBRO, SEXTA-FEIRA

- Palco Mundo

18h - Capital Inicial

20h10 - Billy Idol

22h20 - Fall Out Boy

00h10 - Green Day

- Palco Sunset

15h30 - Di Ferrero e Vitor Kley

16h55 - Jão e convidado

19h05 - '1985: A Homenagem'

21h15 - Avril Lavigne

- New Dance Order

16h - Meca

17h30 - Antdot

19h - Aly & Fila

21h30 - Rica Amaral

22h30 - Vegas

00h - Paranormal Attack C

01h30 - Blazy

02h30 - Neelix

- Espaço Favela

16h30 - Marvvila

17h55 - Choice

20h05 - MD Chefe e Domlaike

10 DE SETEMBRO, SÁBADO

- Palco Mundo

18h - Djavan

20h10 - Bastille

22h10 - Camila Cabello

00h10 - Coldplay

- Palco Sunset

15h30 - Bala Desejo e convidado

16h55 - Gilsons e Jorge Aragão

19h05 - Maria Rita e convidado

21h15 - CeeLo Green

- New Dance Order

16h - Alexiz Bcx

17h - Bruno Be vs. Fancy Inc

18h30 - Chemical Surf

20h - The Fish House

21h30 - Makj

22h30 - Gabriel Boni

23h45 - Curol

01h - Jetlag

02h30 - Kaskada

- Espaço Favela

16h30 - El Pavuna

17h55 - Orochi

20h05 - Ferrugem e Thiaguinho

11 DE SETEMBRO, DOMINGO

- Palco Mundo

18h - Ivete Sangalo

20h10 - Rita Ora

22h20 - Megan Thee Stallion

00h10 - Dua Lipa

- Palco Sunset

15h30 - Liniker e Luedji Luna

16h55 - 'Power! Elza Vive', um show em homenagem a Elza Soares

19h05 - Macy Gray

21h15 - Ludmilla

- New Dance Order

16h - Mary Olivetti

18h - Aline Rocha

19h30 - Anabel Englund

21h - Ella De Vuono

22h30 - Blond:Ish

00h - Eli Iwasa

02h - Anna

- Espaço Favela

16h30 - Ella Fernandes

17h55 - Azzy

20h05 - Lexa