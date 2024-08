Saiba mais sobre Grelo, cantor que levou brincadeira ao topo das paradas

Imagine que você faz uma viagem entre amigos e na ocasião resolve regravar um clássico do rap em ritmo de seresta só por brincadeira, o áudio viraliza e a música vai parar no top das paradas musicais.

Esse é um pouco da trajetória Gabriel Ângelo de Oliveira ou Grelo. O apelido vem da infância. Muito magro, era chamado de “magrelo”, “grelão” e “grilo”. Antes de ser Grelo, Gabriel era conhecido como De Ângelo, compositor de vários hits sertanejos.

Em menos de quatro meses, o projeto passou de uma simples resenha em uma pescaria à primeira posição do Top 50 Brasil do Spotify com a música "Só Fé".

“Foi um projeto muito leve, que veio de uma brincadeira, mas uma brincadeira com muita verdade”, disse ele ao G1.

A canção fala sobre um pai de família e sua rotina, com versos simples, viralizou nas redes sociais e embala vários vídeos no Instagram e no TikTok.