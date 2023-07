Saiba mais sobre o Beco do Gambá, local que promete muita diversão em ‘Fuzuê’

O lugar mais animado da Lapa tem nome e sobrenome: Beco do Gambá. Comandado por seu Lampião (Ary Fontoura), um franco-nordestino que sempre sonhou fazer de sua casa um verdadeiro cabaré, o Beco do Gambá reúne diferentes gerações em busca de divertimento, com noites de karaokê e shows performáticos. O lugar, que foi palco dos shows de Maria Navalha (Olívia Araújo) no passado, será apresentado ao público em Fuzuê, a nova novela das 19 horas da TV Globo, que estreia em 14 de agosto.

A heroína da história, Luna (Giovana Cordeiro), ajuda na administração e na produção dos eventos da casa que conta com uma trupe animada e unida. No comando dela, temos o seu Lampião ou Lumière, como gosta de ser chamado, porque, segundo o próprio, é francês, mas o sotaque nordestino levanta dúvidas.

Entre os funcionários, está Soraya Terremoto (Heslaine Vieira), visagista profissional e dançarina do Beco, uma mulher livre, divertida e vaidosa. Melhor amiga de Luna, Soraya almeja a fama por uma vida livre de boletos e vai viver uma divertida e calorosa relação com Francisco (Michel Joelsas), um dos filhos do dono da Fuzuê. Ao lado dela, está Bartô (Guil Anacleto), ator e diretor do Beco, responsável pela concepção dos shows. Bartô, que também atua como professor de teatro na ONG Rio Alegre, é contra qualquer tipo de preconceito.

Ele e Soraya dividem apartamento com Caíto (Clayton Nascimento), um ator e noveleiro assumido, que é a sensação do Beco do Gambá com o número das dragsisters, onde, travestido, ele interpreta as irmãs Ruth e Raquel. Sensitivo, Caíto diz ter intuições e gosta de provocar mistérios com seu talento folhetinesco. Além de atuar no Beco, o artista também trabalha na confecção de Rejane Miranda (Walkiria Ribeiro), musa dos antigos comerciais da Fuzuê, que tenta retomar a carreira artística.

A equipe do Beco também conta com Edgar (Milton Filho), garçom da casa, que se sente frustrado porque acha que deveria estar no palco. É um homem de poucas palavras, mas muito observador e um dos principais informantes da tia, Gláucia Corneteira (Zezeh Barbosa), a fofoqueira do bairro, que vive em guerra com o seu Lampião. Mas nada que abale a vida do Beco porque, mais do que um lugar de trabalho, o Beco do Gambá é um ícone de resistência cultural, de culto ao divertimento, à alegria, ao otimismo.

A produção estreia em 14 de agosto na TV Globo. A novela é criada e escrita por Gustavo Reiz, com direção artística de Fabricio Mamberti.

A obra é escrita com colaboração de João Brandão, Juliana Peres e Michel Carvalho, e tem direção geral de Adriano Melo e direção de Bernardo Sá, Nathalia Ribas e Glenda Nicácio. A produção é de Gustavo Rebelo e direção de gênero de José Luiz Villamarim.