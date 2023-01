Saiba onde assistir filmes indicados ao Oscar 2023, entre cinema e streaming

Quando o assunto é maratonar filmes, essa época do ano lembra os tempos de escola: tem de estudar aos poucos, cumprir as tarefas no tempo certo e não deixar para a última hora para não se sair mal nas provas. A receita é a mesma para o Oscar, a maior cerimônia de premiação de cinema. Faltam menos de 50 dias para o anúncio oficial dos vencedores e a lista de títulos para assistir é grande, afinal muita gente gosta de dar o seu pitaco nos principais prêmios da festa, como os de melhor filme, direção, ator, atriz, roteiro, fotografia e trilha sonora.

Como sempre, nem todos os filmes que vão disputar a estatueta dourada estão disponíveis para o público brasileiro desde o dia da divulgação da lista – às vezes, alguns chegam somente após a realização da cerimônia, marcada para 12 de março. Outros, no entanto, podem ser encontrados em plataformas de streaming ou estão em exibição nos cinemas. Algumas capitais, caso de Goiânia, ainda acabam ficando de fora do circuito das datas oficiais de estreias de produções que costumam não fazer tanto sucesso de bilheteria.

Para ajudar os maratonistas de plantão, confira uma lista de onde assistir os principais títulos do Oscar 2023, caso da aventura surrealista Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (2022). O longa, com direção compartilhada entre Daniel Kwan e Daniel Scheinert, é o grande fenômeno da temporada e deve se consagrar com as principais estatuetas na festa. A expectativa também é que a protagonista Michelle Yeoh seja a primeira asiática a vencer o prêmio de melhor atriz.

Outros destaques da lista são os filmes Nada de Novo no Front, Elvis, Top Gun: Maverick, Pantera Negra: Wakanda para Sempre e uma nova releitura de Pinóquio, do diretor Guillermo del Toro. Outras produções estão com data para entrar em cartaz, como Os Banshees de Inisherin, que recebeu oito indicações do Oscar e está previsto para estrear nos cinemas em 2 de fevereiro. A partir de agora, o relógio passa a ser o seu grande inimigo. Então, prepare a pipoca e não deixe para a última hora.



Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Indicações: Melhor Filme, melhor atriz (Michelle Yeoh), atriz coadjuvante (Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu), ator coadjuvante (Ke Huy Quan), direção (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), roteiro original, figurino, edição, trilha sonora e melhor canção original

Disponível: Aluguel no YouTube, no Amazon Prime Video e na Apple TV.

Sinopse: Em crise matrimonial com Waymond (Ke Huy Qua), em turbulência com a filha Joy (Stephanie Hsu) e tendo de lidar com as dificuldades de seu negócio, Evelyn Wang (Michelle Yeoh) é chamada a uma aventura multiversal.



Nada de Novo no Front

Indicações: Melhor filme, melhor filme internacional, efeitos visuais, trilha sonora, som, cabelo e maquiagem, fotografia, design de produção e roteiro adaptado

Disponível: Netflix

Sinopse: Com base no livro do alemão Erich Maria Remarque, que conta a sua experiência na Primeira Guerra Mundial, o longa acompanha a vida do adolescente Bäumer (Felix Kammerer), convocado para atuar na linha de frente do conflito. Outras duas adaptações da história já foram lançadas: uma em 1930, vencedora do Oscar de melhor filme e direção (Lewis Milestone), e outra em 1979.



Os Banshees de Inisherin

Indicações: Melhor filme, direção (Martin McDonagh), ator (Colin Farrel), atriz coadjuvante (Kerry Condon), ator coadjuvante (Brendan Gleeson e Barry Keoghan), roteiro original, edição e trilha sonora.

Previsão de estreia nos cinemas: 2 de fevereiro

Sinopse: A trama se passa na ilha fictícia de Inisherin, em 1923, durante a Guerra Civil Irlandesa. Amigos de longa data, Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Breendan Gleeson) entram em rota de colisão após o início do conflito. Gentil ao extremo, Pádraic encontra-se confuso diante da crueldade abrupta de seu amigo.



Elvis

Indicações: Melhor filme, ator (Austin Butler), fotografia, edição, som, figurino, cabelo e maquiagem e design de produção.

Disponível: HBO Max

Sinopse: Desde sua ascensão ao estrelato, o ícone do rock Elvis Presley mantém um relacionamento complicado com seu empresário, “Coronel” Tom Parker (Tom Hanks), por mais de 20 anos. No meio de sua jornada, o cantor encontrará Priscilla Presley (Olivia DeJonge), fonte de sua inspiração e uma das pessoas mais importantes de sua vida.



Os Fabelmans

Indicações: Melhor filme, atriz (Michelle Williams), direção (Steven Spielberg), ator coadjuvante (Judd Hirsch), roteiro original, trilha sonora e design de produção

Em cartaz: CineX Oscar Niemeyer e Cinemark Flamboyant.

Sinopse: Sammy Fabelman cresce no Arizona pós-Segunda Guerra Mundial e se apaixona por filmes depois que seus pais o levam para assistir O Maior Espetáculo da Terra. Com uma câmera na mão, ele começa a produzir em casa. A obra é vagamente baseada na própria infância de Steven Spielberg.



Tár

Indicações: Melhor filme, melhor atriz (Cate Blanchett), diretor (Todd Field), roteiro original, edição e fotografia

Disponível: Apesar da estreia nacional, ainda não entrou em cartaz nas salas de cinema em Goiânia.

Sinopse: A renomada maestrina/compositora Lydia Tár, a primeira diretora musical feminina da Filarmônica de Berlim, está no topo do mundo. Como regente, ela não apenas orquestra, mas também manipula. Como uma pioneira, a virtuosa apaixonada lidera o caminho na indústria da música clássica dominada por homens.



Top Gun: Maverick

Indicações: Melhor filme, roteiro adaptado, canção original, som, edição e efeitos visuais

Disponível: Paramount+ e Telecine

Sinopse: Depois de mais de 30 anos de serviço como um dos principais aviadores da Marinha, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) está de volta como um piloto de testes corajoso. No mundo contemporâneo das guerras tecnológicas, o protagonista enfrenta drones e prova que o fator humano ainda é essencial.



Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Indicações: Melhor atriz coadjuvante (Angela Basset), canção original, figurino, cabelo e maquiagem e efeitos visuais

Disponível: Estreia no Disney+ em 1º de fevereiro. Retorna aos Cinemarks do Flamboyant e Passeio das Águas com exibição somente na segunda-feira (30/1).

Sinopse: Após a morte de TChalla, Wakanda fica sem um Pantera Negra. Enquanto as potências mundiais clamam para ter acesso ao vibranium, um novo inimigo rompe as fronteiras de Wakanda. A rainha Romonda deve escolher entre unir forças com a ameaça ou colocar seu povo em risco.



Avatar: O Caminho da Água

Indicações: Melhor filme, som, efeitos visuais e design de produção

Em cartaz: em 22 salas de cinema de Goiânia e Aparecida.

Sinopse: Após formar uma família, Jake Sully e Ney’tiri fazem de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, e Jake trava uma guerra difícil contra os humanos.



The Batman

Indicações: Melhor som, cabelo e maquiagem e efeitos visuais

Disponível: HBO Max

Sinopse: Após dois anos espreitando as ruas como Batman, Bruce Wayne se encontra nas profundezas mais sombrias de Gotham City para investigar uma série de maquinações sádicas estabelecida pelo vilão Charada. Com poucos aliados confiáveis, o vigilante solitário se estabelece como a personificação da vingança para a população.



Triângulo da Tristeza

Indicações: Melhor filme, direção e roteiro original

Previsão de estreia nos cinemas: 16 de fevereiro

Sinopse: Os jovens modelos Carl (Harris Dickinson) e Yaya (Charlbi Dean) navegam pelo mundo enquanto tentam se tornar influencers. Eles ganham passagens para um cruzeiro de luxo. Porém, uma noite de tormenta e ataques de piratas fazem o navio naufragar, deixando os sobreviventes presos numa ilha deserta.



Babilônia

Indicações: Melhor figurino, design de produção e trilha sonora

Em cartaz: no Buriti, Cinemais Bougainville e Kinoplex Goiânia.

Sinopse: O filme retrata histórias de ambições e excessos desmedidos de figuras do cinema em uma jovem Hollywood no período de transição dos filmes mudos para os falados. Nellie LaRoy (Margot Robbie) e Jack Conrad (Brad Pitt) são grandes estrelas e donos de muitos sucessos de bilheteria, mas passam por apuros nessa nova fase da indústria.



Entre Mulheres

Indicações: Melhor filme e roteiro adaptado

Previsão de estreia nos cinemas: 2 de março

Sinopse: Baseado no livro homônimo de Miriam Toews e inspirado em eventos reais ocorridos na colônia religiosa de Manitoba, na Bolívia, o longa segue dezenas de mulheres como Ona (Rooney Mara), Salome (Claire Foy), Mariche (Jessie Buckley) e Janz (Frances McDormand), que sofrem nas mãos dos homens. Drogadas e estupradas, elas são acusadas de pecadoras pelos agressores.



Argentina, 1985

Indicação: Melhor filme internacional

Disponível: Amazon Prime Video

Sinopse: Baseado em fatos reais, Argentina, 1985 se inspira na história de Julio Strassera, Luís Moreno Ocampo e sua equipe que processam militares da ditadura argentina, mais conhecida como Julgamento das Juntas. Fato durou cerca de 530 horas de audiência e teve 850 testemunhas que viram o chamado “causa 13”.



Pinóquio

Indicação: Melhor animação

Disponível: Netflix

Sinopse: A nova versão do diretor Guillermo del Toro é uma releitura sombria e distorcida do famoso conto de fadas de Carlo Collodi sobre o boneco de madeira que sonha em se tornar um menino de verdade. Situado em 1950 na Itália comandada pelo fascismo, Pinóquio ganha a vida quando seu criador talha a forma de um menino em madeira.



Gato de Botas 2: O Último Pedido

Indicação: Melhor animação

Em cartaz: em 21 salas de cinemas de Goiânia e Aparecida

Sinopse: O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: queimou oito de suas nove vidas. Para seguir vivo, ele precisa pedir ajuda para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival, Kitty Pata Mansa. Tem elenco de dubladores de peso com Antonio Banderas, Salma Hayek e o brasileiro Wagner Moura.