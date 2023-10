Sala Sesc Ritz é inaugurada neste sábado, em Goiânia, com presença do Sidney Magal

O Sesc Goiás inaugura uma nova sala de cinema na capital neste sábado (28), às 19 horas, no Cine Ritz.

A instituição assume a sala 2 do cinema de rua localizado na Rua 8, no Centro da cidade, e dá início à programação do novo espaço Sesc Ritz com participação do artista Sidney Magal, que ministra a palestra Muito Mais que um Amante Latino: Uma Marca e um Legado.

A abertura conta, ainda, com exibição do filme Me Chama que Eu Vou, dirigido por Joana Mariani, sobre a trajetória musical do cantor, dançarino e ator. Os ingressos podem ser retirados antecipadamente no Sesc Centro, mediante troca de 2kg de alimentos não perecíveis.

Para a palestra, o artista passará por temas como carreira, família, tempo, sonhos e recomeços. “O que eu tenho para contar é a história de uma vida que deu certo e que me satisfaz muito como artista e como ser humano”, diz Sidney Magal. Na ocasião, também haverá a exibição do documentário “Me Chama que Eu Vou”.

O Cine Ritz possui duas salas de exibição com capacidade de aproximadamente 250 pessoas em cada uma.