Sandra Annenberg relembra cena de nudez com Edson Celulari

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora do Globo Repórter, Sandra Annemberg, participou do programa Que História É Essa, Porchart? e escolheu contar sobre uma memória dos tempos de atriz, quando começou na televisão. A cena envolvia o ator Edson Celulari e nudez.

Sandra contou que tinha apenas 18 anos quando foi chamada para viver uma prostituta na minissérie "Chapadão do Bugre": "ela [a personagem] era uma jovem, estava começando a vida, não tinha muita experiência naquele assunto". "Eu me identifiquei com ela nesse momento", brincou.

"Nunca fiz uma cena, muito menos nua", a atriz disse ao diretor, Walter Avancini, ao chegar para a gravação. "Então tira a roupa e vai para a cama", ele respondeu, segundo ela.

"Tirei a roupa e fui pra cama. Não era isso? Ninguém grava isso como primeira cena. Não deu nem pra entrar no personagem! Mas começamos por aí, pela cena mais difícil que tinha", contou, em seguida.

Sandra terminou revelando que a cena foi feita com Edson Celulari: "eu fui testada ao extremo porque foi um choque".

A apresentadora retorna aos palcos com a peça infantil "Pedro e o Lobo", que estreia na próxima sexta-feira (28) no Theatro Municipal.