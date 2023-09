Sandy e Lucas Lima anunciam fim de casamento

Após 24 anos de relacionamento, Sandy e Lucas Lima não estão mais casados. Os dois anunciaram o término ontem, por meio de suas redes sociais: “Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos”, escreveram eles.

“Não teve briga, mágoa, traumas... A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal”, finaliza o texto.



Na web os fãs lamentaram o anuncio. O sertanejo Xororó, pai de Sandy, foi um dos que comentaram na postagem: “Amo vocês”, seguido por três corações, escreveu ele.

História

O casal se conheceu em 1997. Na época, Sandy estava com outro: “Quando a gente se conheceu, eu estava namorando outra pessoa. Pegamos uma amizade ali no começo. Ficamos bem amigos”, disse ela neste ano em gravação do Som Brasil. Antes de se casar, eles passaram por dois términos.