Sandy fará show da nova turnê em Goiânia

Sandy prometeu e cumpriu. Após três anos afastada dos palcos, a cantora traz para Goiânia sua mais nova turnê. Dona de uma voz doce e encantadora, ela se apresenta no dia 22 de outubro, no Centro de Convenções da PUC. As vendas dos ingressos começam nesta quarta-feira (1º).

A promessa de retorno aos palcos com provável passagem por Goiânia havia sido feita em dezembro do ano passado, durante entrevista de lançamento do single "Universo Reduzido". A expectativa foi confirmada na última semana, quando a agenda de shows foi divulgada nos perfis oficiais da cantora, nas redes sociais, com o nome da capital.



De acordo com a equipe da artista, o objetivo é levar a turnê para diferentes regiões do país, permitindo que fãs possam acompanhar as apresentações. Com seu estilo musical pop, a artista promete um repertório que inclui seus sucessos consagrados, até canções que integram seus trabalhos recentes. Musicais como “Aquela dos 30”, “Me espera", “Pés cansados”.

Sandy e o irmão Júnior Lima, seu ex-parceiro musical, seguem carreiras separadas, mas arrastaram multidões em 2019 com a turnê "Nossa História", que reviveu os momentos de sucesso da dupla. No entanto, Goiânia não foi contemplada e os fãs locais que quiseram matar a saudade da dupla (que acabou em 2007) tiveram que viajar para cidades como Brasília, Belo Horizonte e São Paulo.

A última apresentação da cantora na capital goiana foi em 2019, com o show "Nós, Voz, Eles", no Teatro Rio Vermelho. O show que marcou a quarta temporada bem-sucedida da carreira solo de Sandy ocorreu pouco antes da turnê comemorativa com o irmão.

Confira a agenda

5 de agosto (sexta): Pré-estreia turnê – Jaguariúna-SP (Red Eventos)

18 de agosto (quinta) – Estreia turnê – São Paulo (Espaço Unimed)

19 de agosto (sexta) – São Paulo (Espaço Unimed)

27 de agosto (sábado) – Rio de Janeiro (Qualistage)

16 de setembro (sexta) – Porto Alegre (Gigantinho)

23 de setembro (sexta) – Florianópolis (Stage Music Park)

24 de setembro (sábado) – Curitiba (Expo Unimed)

8 de outubro (sábado) – Recife (Classic Hall)

9 de outubro (domingo) – Natal (Teatro Riachuelo)

21 de outubro (sexta) – Brasília (Teatro Ulysses Guimarães)

22 de outubro (sábado) – Goiânia (Centro de Convenções da PUC)

28 de outubro (sexta) – Belo Horizonte (Expominas)

11 de novembro (sexta) – São José dos Campos-SP (Farmaconde)

18 de novembro (sexta) – Ribeirão Preto-SP (Centro de Eventos Ribeirão Shopping)

SERVIÇO

Sandy em Goiânia

Quando: 22 de outubro

Onde: Centro de Convenções da PUC - Pontifícia Universidade Católica de Goiás - Campus II, Av. Engler, 507 – Jardim Mariliza, Goiânia – GO, 74885-460