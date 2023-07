Sandy fará show em Goiânia no mês de setembro

Os fãs da cantora Sandy terão um motivo a mais para celebrar a primavera. A irmã de Júnior Lima fará show em Goiânia, no dia 23 de setembro, no Arena Multiplace, espaço anexo ao Laguna Gastrobar. A venda de ingressos começa nesta quarta-feira (12), a partir das 12 horas, no site Ingressos SA.

Na estrada com a turnê 2023 que está percorrendo diversas cidades brasileiras, a cantora tem surpreendido os fãs ao anunciar novas datas de shows em suas redes sociais. O repertório do show conta com grandes sucessos da carreira solo de Sandy como Me Espera, Aquela dos 30, Pés Cansados, Areia, Universo Reduzido, entre outros. Um dos destaques da apresentação é a releitura de Lugar ao Sol, da banda Charlie Brown Jr.

Sandy tem se dividido entre os shows e os preparativos para o lançamento do longa Evidências do Amor. O filme, em que protagoniza um par romântico ao lado do ator e comediante Fábio Porchat, está previsto para ser lançado no ano que vem.

A cantora também lançou recentemente o projeto audiovisual Nós, Voz, Eles – Ao Vivo. O DVD foi gravado com participações especiais como Wanessa Camargo, Melim, Agnes Nunes, entre outros artistas.



SERVIÇO

Show da Sandy

Data: 23 de setembro, a partir das 20 horas

Local: Arena Multiplace (Alameda Barbacena, Qd. 28, Lt. 17 - Vila Alto da Glória, Goiânia)

Ingressos: a partir desta quarta-feira (12/7), pelo site www.ingressosa.com