Sandy, Lulu Santos, Gusttavo Lima e outros se apresentam em Goiânia

O segundo semestre em Goiânia, está recheado de atrações musicais. No calendário diversas opções, que vão agradar tanto os apaixonados por música sertaneja quanto os fãs de pagode, pop e rock.

Entre as atrações que prometem arrastar multidões, estão Gusttavo Lima, que retorna com a terceira edição do Buteco, que contará em 2023 com participações especiais de Maiara e Maraisa, Eduardo Costa e Simone Mendes. O show acontece no dia 2 de setembro, no estacionamento do Serra Dourada.

A cantora e compositora Sandy volta a Goiânia após um ano do seu último show da turnê Nós, Voz, Eles 2022. A apresentação será na Arena Multiplace, anexo ao Laguna Gastrobar, no dia 23 de setembro.

Quem também desembarca em solo goiano é Oswaldo Montenegro, com o seu novo show ao lado da Orquestra Filarmônica Brasil. No dia 12 de agosto, o público reviverá o som dos grandes clássicos do artista sob a regência do maestro Nilson Magalhães, casos de Bandolins, A Lista, Estrelas e Estrada Nova. A apresentação será no Teatro Rio Vermelho, na Rua 4, nº 1.400, Centro. Também em agosto, no dia 18, o cantor Lulu Santos faz show na capital, no Centro de Convenções da PUC, no Jardim Mariliza.

Além disso, a dupla Henrique e Juliano prepara-se para realizar o único show do ano em Goiás, em outubro. Já o projeto Tardezinha com Thiaguinho é a escolha perfeita para os amantes de pagode, no dia 30 de setembro. Os ingressos estão disponíveis pelo site www.bilheteriadigital.com.

Os roqueiros podem comemorar que em outubro têm agenda pesada em Goiânia. Pitty e o Biquini se apresentam no mesmo dia. A cantora está viajando o Brasil com a turnê de 20 anos do álbum Admirável Chip Novo. Já a banda apresentará os sucessos consagrados e canções do novo disco, Através dos Tempos.