Sarah chora após treta com Fred no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após discutir com Fred Desimpedidos em meio à treta generalizada na sala do BBB 23, Sarah Aline não segurou a emoção: a sister chorou no Quarto Fundo do Mar e foi consolada por Aline Wirley.

Sarah disse estar desesperada por não querer sair do programa e voltou a afirmar que não esperava a indicação de Fred ao oitavo Paredão.Ela falou que Fred não gosta dela e afirmou que está triste por não se sentir priorizada no jogo.A psicóloga ainda afirmou que, por ser negra, acaba priorizando outras pessoas, e não ela. O jornalista rebateu dizendo que a sister estava "militando".No Quarto Fundo do Mar, Sarah chorou no colo de Aline e disse que "foi fácil para Fred a ferir".

Sarah: "É muito fácil me ferir e falar que eu não sou uma pessoa bondosa. Só poque eu estava com raiva, chateada, triste. Porque não sou uma pessoa maldosa"

Aline: "Não, você não é! Eu sei dos seus medos. São os mesmos que os meus"

Sarah: "A primeira vez que eu reagi com indignação, porque ele [Fred] me colocou no Paredão, ele disse que eu era maldosa. Mas as amigas dele ficam o dia inteiro mandando todo mundo tomar no c*"