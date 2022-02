Sem Marília Mendonça, Maiara e Maraisa cancelam turnê As Patroas

Em um comunicado oficial, a Live Nation Brasil e a Workshow anunciaram nesta quinta-feira (17) o cancelamento da turnê Festival das Patroas, projeto tocado pela dupla Maiara e Maraisa, em parceria com a cantora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente de avião em novembro de 2021.

"Ainda há muito a se resolver sobre tudo que envolve Marília Mendonça. Maiara e Maraísa por sua vez, ainda nutrem o desejo de um dia poderem realizar o sonho que construíram com a amiga", diz o comunicado.

Os shows deveriam ter início no mês de março e terminariam em maio. A turnê previa passar por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Segundo o comunicado, todos que compraram as apresentações serão reembolsados do valor dos ingressos.

O reembolso deverá ser solicitado por meio do site oficial da Eventim Brasil. Procurada, a assessoria da dupla não disponibilizou mais informações além do comunicado sobre o motivo do cancelamento da turnê.

Em dezembro do ano passado, pouco mais de um mês após a morte da amiga, Maiara e Maraisa revelaram em entrevista à revista Quem, nesta quinta-feira, (9) que pretendiam dar continuidade ao projeto que iniciaram com a rainha da sofrência em 2021.

"Claro que agora envolve muitas questões que precisam ser avaliadas e não podemos responder sozinhas por isso", disseram na época. "No que depender de Maiara e Maraisa, essa turnê vai acontecer. Tudo que combinamos com ela em vida, nós vamos cumprir".

Galeria Imagens da dupla Maiara e Maraisa Dupla sertaneja de cantoras formada pelas irmãs gêmeas Maiara Carla Henrique Pereira e Carla Maraísa Henrique Pereira. A cantora relatou que, para Marília, ela estava "na melhor fase da vida", e o trio já estava trabalhando no As Patroas 2. "Não vamos deixar de falar de Patroas desse projeto tão lindo que ela cuidou com tanto amor e carinho", garantiu Maraisa. "Nós vamos fazer a melhor entrega das nossas vidas, como ela sempre sonhou."

Sobre o luto, a dupla foi sincera. Maraisa revelou que pensou em pausar a carreira por um momento. "Eu fico o tempo todo pensando se tiramos um tempo para nós. Mas acho que se fizermos isso, nós vamos ficar mal mesmo", ponderou. "As minhas malas só têm look de show e pijama. Quando não estou no palco, estou dormindo ou chorando. Estou cansada, exausta emocionalmente."

Pensar no que a amiga gostaria de vê-la fazendo neste momento foi outro empurrão para continuar com os compromissos profissionais. "Eu comecei a inverter as coisas e pensar se fosse ela que estivesse fazendo por mim. Eu ia ficar muito decepcionada se ela ficasse só dentro de um quarto, sem fazer nada e deixasse pessoas que não conhecem nada sobre mim ficarem falando sobre a minha memória", explicou.

Maiara contou que, além da fé, os fãs são um ponto de força em meio ao sofrimento. "Nossa força vem primeiramente de Deus, que a nossa fé é algo inabalável. Também vem do nosso público, que nos manda muita energia positiva", disse a cantora. " Aonde eu passo, eles falam: 'Força, força'. Quando entro no palco, vejo muita gente projetando essa força e eu acabo devolvendo, porque é uma troca de energia muito grande no show."

TRAGÉDIA

Uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, Marília morreu aos 26 anos na tarde desta do dia 5 de novembro. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais em nota enviada à imprensa.

A cantora foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.

A queda ocorreu por volta das 15h. A princípio, não se sabia se era a cantora quem estava a bordo da aeronave. Foi a semelhança do bimotor visto num vídeo que ela tinha compartilhado no Instagram duas horas antes que despertou a dúvida.

Em tom cômico, a publicação mostrava a artista embarcando e se alimentando. Além de Marília também morreram no acidente aéreo: Abicieli Dias, tio e assessor da cantora, o produtor musical, Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana.