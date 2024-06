Sense Festival, com Glória Groove, Xamã e Kevin O Chris, é adiado em Goiânia

O Sense Festival, que estava marcado para o sábado (15) no Centro Cultural Oscar Niemeyer, foi adiado. A informação foi divulgada no perfil do evento no Instagram.

Segundo a organização, o adiamento ocorreu “por motivo de logística”. “Infelizmente, o festival será adiado e não acontecerá mais na data prevista. Desde já pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos a compreensão de todos”, diz o comunicado.

Ainda não foi definida uma nova data para o evento que tinha entre as atrações Glória Groove, Xamã e Kevin O Chris.

Os ingressos seguem válidos para a próxima data e os clientes que não quiserem participar do evento podem solicitar o ressarcimento pelo site www.ingresse.com/sense-festival.