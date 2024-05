Serra Dourada é palco do ‘Histórias Goiânia - O Show do Século’, neste sábado (4)

Goiânia, será palco, neste sábado (4), do espetáculo Histórias Goiânia - O Show do Século. O evento reúne grandes nomes da música sertaneja, são eles: Zezé Di Camargo e Luciano, Daniel, Gian e Giovani, Bruno e Marrone, Eduardo Costa, César Menotti e Fabiano.

O projeto nasceu em 2018 com o objetivo de voltar às memórias do sertanejo mais raiz que o goiano gosta e criar um evento exclusivo para os apaixonados pelos grandes sucessos do estilo.

Em outras edições, se apresentaram nomes como Jorge e Mateus, Chitãozinho e Xororó e Edson e Hudson. Desta vez, os artistas escolhidos criam diversas frequências de clássicos que estão na memória afetiva e musical de muita gente, até de quem não é tão fã de sertanejo.

O repertório promete revisitar grandes hits, como "Dormi na Praça, É o Amor", "Estou Apaixonado", "Convite de Casamento", além de canções atuais, como "Terminou Para Sofrer" e "Eu Sou Desejo Você é Paixão".