Sertaneja Maiara revela segredos de seu cabelão

A cantora sertaneja Maiara, dupla de Maraisa, compartilhou com seus seguidores em uma live no Instagram detalhes sobre sua escolha pelo Mega Hair Micro Emborrachada, uma técnica inovadora no campo da beleza.

Desenvolvida por Eliana Martins, uma renomada megahista de Goiânia, essa técnica ganhou destaque no cenário nacional ao ser adotada por figuras públicas como Marília Mendonça, que se tornou uma espécie de madrinha do método.

Durante a transmissão ao vivo, Maiara expôs os motivos de sua predileção pelo método micro emborrachado, enfatizando a qualidade, durabilidade e, especialmente, os aspectos práticos relacionados à manutenção do mega hair.

"Essa técnica tem uma diferença de todas as outras técnicas do Brasil", explicou a cantora, destacando como o design inovador da aplicação evita problemas comuns associados a outros tipos de mega hair, como a formação de fungos devido à retenção de umidade.

Eliana Martins explica que a artista, que utiliza o método há mais de quatro anos, opta por três telas de cabelo brasileiro do Sul com 65 centímetros, evidenciando sua preferência por um visual natural e volumoso.

Durante a live, Maiara fez questão de frisar a praticidade do método, especialmente no que diz respeito à secagem após a lavagem: "Na hora de lavar seca bem rápido, você passou um secador tiruru tiruru", descreveu.

Além dos aspectos técnicos, a cantora também expressou uma conexão emocional com a técnica. "Quando ela coloca na cabeça, ela firma", disse Maiara, referindo-se à sensação de segurança e conforto que o método proporciona, além de sua aparência imperceptível e refinada.

Eliana Martins, a criadora do método, tem contribuído significativamente para o campo da estética capilar com sua abordagem inovadora. A técnica micro emborrachada não só oferece uma solução estética de alta qualidade mas também garante a saúde e o bem-estar das usuárias, evitando problemas comuns relacionados ao uso prolongado de mega hair.