Sertanejo Bruno paga indenização e chega a acordo com influencer por piada sexista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Bruno, da dupla com Marrone, chegou a um acordo após uma audiência de conciliação com a influencer Thaliane Pereira. O artista fez uma retratação pública, em seu perfil no Instagram, e teve que pagar uma indenização de R$ 10 mil à personalidade da web. As informações foram confirmadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pela advogada de defesa, Gabriella Pontes Garcia, à reportagem.

"Ele postou uma retratação no dia 13 de fevereiro de 2023, após determinação do magistrado em sede de liminar. O nosso maior interesse era a retratação", reforça Gabriella, em contato por e-mail.

No último dia 4 de abril, uma audiência foi realizada e a defesa aceitou a proposta de encerrar a ação amigavelmente. "Não havia mais sentido continuar com a demanda. As partes ficaram satisfeitas", completa a advogada.

A disputa na Justiça começou após Bruno compartilhar, em seu perfil, uma imagem de Thaliane em um barco segurando um peixe ao lado da amiga Luana Targino. "Tilaska, Tilápia e Tikebra", dizia a legenda do post, apagado pouco tempo depois.

Essa não é a única polêmica que Bruno protagonizou recentemente. No dia 12 de maio, o sertanejo foi acusado de transfobia após um vídeo, onde aparece perguntando sobre o órgão genital da jornalista trans Lisa Gomes ter viralizado. "Você tem pau?", questionou ele.