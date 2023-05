Um cantor sertanejo ficou ferido depois de cair do palco durante um show em Edéia, no sul de Goiás. Nathan Luiz contou o susto que levou com a queda, que fez com que ele trincasse uma costela e machucasse os dedos.

“Tomei um susto, mas como não senti dor na hora, voltei para o palco e fizemos mais uma hora de show”, disse Nathan em entrevista ao G1 Goiás.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da queda.