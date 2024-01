Sertanejo Marcelo Martins cativa o público com novo sucesso

Marcelo Martins, ex-primeira voz da dupla João Lucas e Marcelo, conhecido por sucessos como "Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha", "Louca Louquinha", "Joga o Copo pro Alto", e "Agora é pra Valer", está de volta às paradas musicais. O retorno é marcado pelo lançamento de seu hit de Carnaval para 2024, "Só de Lembrar dá Medo", que promete ser um sucesso entre os foliões.

A canção "Só de Lembrar dá Medo" é um piseiro animado de composição de Marcelo, que se destaca no cenário nacional como compositor de grandes artistas. A temática da música explora de maneira divertida a relação das pessoas que gostam de farra e que fogem do casamento. O refrão da música, com um toque humorístico, já mostra sinais de ser promessa de um hit que vai pegar muito no Carnaval de 2024. Confira a música aqui.

"Este retorno ao cenário musical é um marco importante para mim. Com 'Só de Lembrar dá Medo', busquei capturar a alegria e a essência do brasileiro, mantendo um toque de humor e leveza. Esta música representa uma nova fase da minha carreira, onde exploro mais profundamente minhas habilidades como compositor e intérprete. Estou entusiasmado em ver como o público reage a essa nova etapa e espero que ela traga tanta alegria para os fãs quanto trouxe para mim ao criá-la", afirma Marcelo Martins sobre seu recente sucesso e a nova fase de sua carreira musical.