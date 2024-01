Sesc Goiás realiza show da banda Ara Ketu no pré-carnaval de Goiânia

O serviço social do Comércio (Sesc Goiás) promove show da banda Ara Ketu neste sábado (3), pré-carnaval de Goiânia, que acontecerá na Avenida Mutirão, entre a T-9 e T-55, às 20 horas. A atração será gratuita e aberta ao público.

Ara Ketu é uma banda de axé brasileira, fundada e março de 1980 inicialmente apenas como bloco carnavalesco pelos primos Vera Lacerda e Augusto César Lacerda em Periperi, Salvador, e transformado em banda em 1987.

O pré-carnaval se tornou tradição em Goiânia. Neste ano, o Sesc Goiás é parceiro na realização dos bloquinhos do Restaurante Cateretê, Cerrado Cervejaria, CarnaRock, Bloco do Café Nice, Amigos Pedacinho do Xéu e o Bloco Uai.

Desconto nos bloquinhos

O trabalhador do comércio de bens, serviços e turismos e seus dependentes com a Credencial Sesc atualizada tem desconto de 20% na compra dos ingressos dos blocos do Restaurante Cateretê, Cerrado Cervejaria e CarnaRock.

A parceria também se estende ao Bloco do Café Nice, que vai contar com o show da banda Heróis de Botequim. Já o bloco Amigos Pedacinho do Xéu contará com show da banda Noys é Noys. Para ambos os eventos, o trabalhador do comércio que tiver a credencial Sesc atualizada terá direito ao desconto de 30%.

O Bloco Uai contará com o show da banda Som de Faculdade, e o trabalhador do comércio interessado na atração terá desconto na aquisição do ingresso, sendo R$270 o feminino e R$290 o masculino.

Para garantir o desconto, o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismos e seus dependentes precisam apresentar a Credencial Sesc atualizada na hora da compra. Todos os blocos são open bar e open food. A festa no Restaurante Cateretê terá como atrações Maíra Lemos, Grace Carvalho, Bateria e outros.

Já na Cerrado Cervejaria os shows serão com a Turma da Batucada, Liga Joe, Maluê, Sambagô e DJs. No bloquinho do CarnaRock o agito será com as bandas Venosa, Versário e Produto Interno Groove.

Os ingressos das festas do Restaurante Cateretê e Cerrado Cervejaria estão à venda no próprio local, já para o CarnaRock é possível adquirir o ingresso com desconto apenas presencialmente na Parada 21.