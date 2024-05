Sesc promove show com Humberto Gessinger neste sábado (11)

O Sesc Goiás traz para Goiânia o melhor do rock com Humberto Gessinger, neste sábado (11), a partir das 19h, no Arena Multiplace. O artista vai presentear o público com os clássicos que marcaram sua carreira em um show inesquecível.



Os ingressos podem ser adquiridos no site Bilheteria Digital e toda arrecadação feita com os ingressos “meia-solidária” serão direcionados para o Sesc Mesa Brasil. O Mesa Brasil é o programa de segurança alimentar do Sesc beneficia pessoas em situação de vulnerabilidade social.



Criado em 1994, o Sesc Mesa Brasil é um Programa de Segurança Alimentar e Nutricional que funciona como uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. Por meio de parcerias, transforma a vida de crianças, jovens, adultos e idosos em todo o Brasil, contribuindo para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida.



Em Goiás, o projeto foi implantado em agosto de 2004 e hoje conta com duas unidades, sendo uma no Jardim Guanabara, em Goiânia, e outra na cidade de Luziânia. Atualmente, são mais de 400 instituições cadastradas em 40 municípios do estado.



Qualquer pessoa física ou jurídica pode doar. Basta entrar em contato com o Mesa Brasil por meio do telefone: (62) 3522-9500 e informar que há uma doação disponível.



Serviço: Show Humberto Gessinguer

Data: 11/05 (sábado)

Horário: a partir das 19h

Local: Arena Multiplace

Ingresso: www.bilheteriadigital.com