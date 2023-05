'Sexta-feira Muito Louca', com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, vai ter continuação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme de comédia "Sexta-Feira Muito Louca" (2003), sucesso nos anos 2000 e até hoje, tem uma continuação em andamento. Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, que interpretam mãe e filha que trocam de corpo, estão em negociação para estrelarem a parte dois da produção.

Segundo informações do jornal americano The Hollywood Reporter, a Disney confirmou que uma sequência está sendo escrita pela roteirista Elyse Hollander. Em entrevista ao New York Times, Lindsay afirma que a dupla está aberta a possibilidade de voltar a interpretarem as personagens Anna e Tess. "Estamos deixando isso nas mãos de quem quer que seja. Faremos algo que as pessoas adorem."

Na reportagem, as atrizes relembraram os bastidores da filmagem. Jamie disse as duas gravaram uma uma cena em que comiam batata frita no carro e que ficaram dentro do veículo por três horas, escutando música.

"Minha lembrança mais forte é a cena em que nós duas estamos no carro comendo batatas fritas. Agora, se eu receber uma mensagem do nada, [como] 'Ei, Jamie, é Linds', eu digo, 'Prove. Qual era a música que estávamos tentando aprender o rap durante 'Sexta-Feira Muito Louca'? Se ela responder 'Like I Love You', de Justin Timberlake, então eu sei que é Lindsay Lohan."

"Agora que você disse a todos, não podemos mais fazer isso. Lembro que comemos batatas fritas frescas e ela pegou todas as boas", disse Lindsey, que está grávida pela primeira vez, fruto do casamento com Bader Shammas, executivo financeiro de um banco suíço.