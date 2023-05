Shakira é vista com Tom Cruise em corrida de Fórmula 1 e fãs torcem por novo casal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shakira foi vista no paddock do Miami International Autodrome neste domingo (7). Porém, a cantora não estava sozinha. A artista estava ao lado de Tom Cruise e a aparição dos dois juntos repercutiu nas redes. Fãs começaram a torcer para que um possível romance pudesse surgir entre eles.

A colombiana está atualmente morando em Miami, nos Estados Unidos e quebrou o silêncio em 2022 ao falar pela primeira vez sobre a separação após 11 anos de união com o jogador do Barcelona, Gérard Piqué, 35, à revista Elle.

Os fãs se animaram com as imagens e mostraram que torcem para que Shakira e Cruise virem um casal logo. Os torcedores do possível casal subiram a hashtag #salpique no Twitter -trocadilho com o nome de Gerard Piqué, ex-marido da colombiana.

Em abril deste ano, a cantora publicou uma carta aberta à imprensa em suas redes sociais pedindo por privacidade dos seus filhos. A cantora disse estar preocupada com a saúde mental dos filhos, Milan e Sasha, de 10 e 8 anos, respectivamente. A colombiana pediu respeito não como artista, mas sim como uma mãe, que está preocupada com bem-estar psicológico e emocional de seus filhos.

"Espero que os jornalistas e fotógrafos sejam sensíveis à situação que Milan e Sasha estão enfrentando e possam se comportar da maneira mais humana possível com eles, levando em consideração que se trata da saúde e integridade física e emocional de dois menores de 8 e 10 anos, que querem apenas poder sair e frequentar a escola sentindo-se seguros e com a tranquilidade de não serem perseguidos ou submetidos ao escrutínio constante das câmeras", pediu sensibilidade da imprensa.